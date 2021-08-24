新北市淡海新市鎮發展成熟，周圍國小全滿額造成小一新生擠破頭，市府2018年起，籌設淡海國小盼舒緩就學壓力，去年起工程卻面臨統包商違法、流標等難題，致使工程延宕8個月，經法制局專家2次協調會積極協調，終露出復工曙光；新工處表示，淡海國小有機會於今年復工。

淡海新市鎮近年開發迅速，教育局斥資7億6000萬元，在淡水區新市二路籌設7000坪淡海國小，盼舒緩就學問題，原定今年1月就要開工，明年順利招生，2月爆出統包商文件違法，使工程延宕，市府依採購法規定終止合約，重新辦理招標，工程卻又發生2次流標。

新工處長王益翔說明，淡海國小新建案經重新起標後，4月20日、28日都流標，推判是大環境缺工問題所致，合約內容與發包金額暫不變動，將重新檢討合約內容，另外，由於採購法規定，原廠商可向「採購申訴審議委員會」申請調解。

「大家對於調解結果都滿樂觀」法政局專門委員王啟禎表示，淡海小學得標廠商於今年初終止契約後，向「採購申訴審議委員會」申請調解，雙方3月、4月在法政局法律、營建的專業委員第三方針對合約、在地利益最大化等溝通下，調解終露出曙光，預計9月就會有結果。

新工處長王奕翔指出，建學校是公利大於私利的事情，原廠商在協調會中委員提議下，可能顧慮到名譽、其他公家工程信用等問題，因此擬依照原設計、原經費復工，由於調解程序尚在進行中，待9月協調會後才能確定，因日後還有換照等細部問題，若一切狀況樂觀，淡海國小有望於今年復工。

新北市議員鄭宇恩指出，淡海國小設計非營利幼兒園及公托中心，是新市鎮居民急需的公共建設。另外未來國中新設校也應將此次延宕的經驗引以為鑑，學童的就學權益應超前部署，不能等到火燒屁股了才來規畫；市議員陳偉杰則表示，希望能夠盡快完成協調、早日復工，紓解鄰近各學校的就學人數壓力。