黃姓恐怖情人，前年8月6月持牛排刀劃破女友衣服，再割傷手臂性侵得逞，女友害怕聲請保護令，但黃卻變本加厲，傳訊恐嚇「要妳的人頭」，持續數月，士林地院24日宣判，依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪，判處徒刑7年10月，可上訴。
黃男不甘女友提出分手持牛排刀埋伏在女友住處，趁著女友正要出門上班，衝入屋內劃破女友身上衣褲，強行逼迫口交，並性侵得逞。
女友央求傷口很痛，拜託送她去醫院治療，隨後向法院聲請保護令，黃更加怒不可遏，以新聞報導連結，恫嚇女友可能成為殺人事件的女主角，再還傳訊「我真的愛妳愛到瘋狂，在妳家喝農藥離開」、「懸賞20萬找你目前住的地方」。
判決指出，黃男以不理性方式處理分手事宜，攜帶凶器侵入住宅，以強暴手法危害女友安全，又違反保護令，嚴重侵害女友性主權，甚至藐視法院核發的保護令，依攜帶凶器侵入住宅強制性交罪，判處7年10月，另外恐嚇罪，判處徒刑2月，3次違反保護令，分別判處3月，應執行徒刑6月，得易科罰金18萬。
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