新竹縣司馬庫斯部落水質改善示範工程，總經費1903萬元，完工不到半年即開始出現設備損壞案，導致污水處理系統閒置荒廢，監察委員田秋堇、鴻義章、范巽綠立案調查，發現此工程處理過程確有缺失，甚有誤會原住民蓄意破壞設備之情事，對此糾正新竹縣政府。

監委指出，司馬庫斯部落水質改善示範工程總經費1903萬元，由新竹縣政府負責發包，然完工後卻無法達到預期目標，致污水處理系統閒置荒廢，審計部就此事提出審核報告並送監察院，監委立案調查。

監委表示，該工程主要內容在司馬庫斯部落分A、B兩區，各興建1座污水處理系統，完工不到半年，8月即陸續出現槽體破裂、控制盤電線損壞、廢水溢流至地面等狀況，導致兩區污水處理均無法達到預期目標。

監委指出，新竹縣政府環境保護局接手，未積極研謀修復方案及因應對策，也未定期辦理維護，任令污水處理系統閒置逾3年，致排放之廢水水質不符放流水標準，影響環境衛生與集水區水質等，均有違失。

監委也建議，環保署在此案改善計畫規劃過程，宜與新竹縣政府、尖石鄉公所及司馬庫斯部落代表密切溝通聯繫，並匡列部落可容納的污水處理容量；新竹縣政府執行改善計畫工程及後續維護操作，也應以前案缺失為鑑，使司馬庫斯成為永續環境的示範生態部落。