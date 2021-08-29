經營YouTube頻道擁有16.8萬的網紅「Gino勁宥」，於去年5月酒後將女直播主室友從房間硬拖至廚房性侵，事後女方找他談判希望獲得道歉，卻二度對女方性侵得逞，還對受害人說：「我看到妳就忍不住想要」，讓受害人最終崩潰提告，而近日在台劇中表現亮眼的女星張家瑋，昨(28日)轉發了相關新聞，淚吐自己也曾是Gino勁宥狼爪下的受害者，直言：「我覺得他不尊重女性並不是偶然」。

網紅Gino勁宥遭控兩度性侵室友兼女同事，出庭時竟還辯稱兩情相悅，但不被庭上採信，日前被法院判決有期徒刑4年10個月，Gino勁宥目前已關閉所有社群帳號搞消失，女星張家瑋昨轉貼了他的判決相關新聞，直言覺得Gino勁宥不尊重女性並非偶然，但沒想到會演變到如此惡劣的程度，驚吐之所以這樣說，是因為「我也是受害者，但我沒有被強暴，只是被他偷吻！」。

張家瑋淚吐經過，表示當初會相識，是因為Gino勁宥是她健身教練的朋友，某次教練揪大家吃飯，兩人才因此在飯局上初識，當時Gino勁宥剛好坐在張家瑋旁邊，「在聊天的時候，他就突然間看了我一下後，就無預警的往我脖子上親」。

張家瑋當下驚慌推開對方，喝斥問他幹嘛親過來，「他很扯的說，因為我有一種會吸引男人想要親的吸引力，我當下覺得他真的非常可惡加噁心，日後就沒連絡了！」而昨天張家瑋看到Gino勁宥被判刑的新聞，讓她再度回想起那一天，感到反胃，覺得這種人真的很不尊重女性，「覺得當初的推開與喝斥是不是不夠？面對這種人是不是就是要實槌給他一記重拳，才不會有這樣的受害者呢？」。

張家瑋也提到，如今Gino勁宥選擇從社群消失，也沒給受害人一個道歉，「到底該有的尊重在他心中是不是就是如此廉價呢？」呼籲女生真的要好好保護自己，受到侵犯要大聲說出來，「不要縱容這樣的人再持續傷害別人！」