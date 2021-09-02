台中市魏姓男子2018年邀約余姓、蔡姓等友人到酒店消費，離去時帶酒女「莉莉(化名)」出場，卻將她禁錮在汽車旅館內長達12小時，期間逼迫莉莉喝毒咖啡、跳艷舞且性侵得逞，誇張的是，魏男接著還要同行友人「要上趕快去上」，行徑惡劣。一審依妨害性自主判魏12年6月有期徒刑，他上訴二審，台中高分院改判12年刑期。可上訴。

判決指出，魏男2018年7月29日凌晨1時許，邀約蔡姓、余姓及郭姓等友人到酒店消費，一群人玩到凌晨約3點，之後魏男以要續攤為由，帶莉莉及另名酒女出場，5名男子帶著2名酒女到汽車旅館並開2間房休息。

直到凌晨約4點多，魏男要求其他人都到另間房休息，便趁著他與莉莉在房間內獨處時，先餵食莉莉喝下含有安非他命、硝甲西泮及精神神經安定劑Clozapine等毒品成分的毒咖啡，之後趁利利意識不清時對她性侵得逞。

判決指出，莉莉因藥物作用昏睡後，魏男又聯絡在另間房的蔡男等人到現場，並說「已餵她5包毒咖啡，要上趕快去上」等語，其中1名劉姓友人聽到後覺得不對，便佯稱要去找女友，與另2名同伴一起駕車離開。蔡姓男子則聽到魏男的話、又見莉莉赤裸躺在床上，也對莉莉性侵得逞。

更令人髮指的是，魏男利用莉莉意識不清時，誣指她竊取20萬元，不但對莉莉拳腳相向，還逼迫她交出提款卡及密碼，且之後魏男又對莉莉性侵得逞，直到旅館催促退房，魏男等人才放莉莉離開。

魏男事後否認犯行，但一審台中地院不採信，法官認為他無悔悟心，依強盜而強制性交罪判12年6月刑期，另轉讓偽藥罪判刑5月，其餘共犯則分別被判1年2月至3年7月不等刑期。

魏男等人上訴二審，台中高分院認為，在強盜莉莉財物的部分，魏男沒有與其他人有犯意上的聯繫，改依性侵罪判他12年刑期；其他人也分別被判8月至1年8月不等刑期。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！