一名已婚的前陽明交通大學黃姓研究助理，與多名友人在租屋處聚會，眾人喝醉後直接在通鋪一起睡。豈料黃男竟趁機對一名友人的妻子上下其手、更指侵得逞，一旁友人被驚醒，氣到將黃男壓制、準備報警，黃男竟還回嘴「問你老婆舒不舒服」。刑事黃男被依乘機性交罪判刑3年4月；民事損害賠償，博士女求償醫療費與精神撫慰金共280餘萬元，新竹地院判賠100萬元。可上訴。

根據判決書，已婚黃男擁有名校碩士學位，去年5月，時任合併前交大研究助理的黃男與多名友人在新竹租屋處聚會，眾人飲酒到凌晨2時許，便直接在木質通舖地板入睡。豈料，凌晨5時許，黃男竟趁友人妻酒醉無力抵抗，對她襲胸及手指侵害下體等，友人聽見聲響驚醒後，當場喝斥壓制黃男，憤怒質問「為什麼要這樣做？」，黃男竟回答：「去問你太太舒不舒服？」。

友人指控，當時黃男睡在他旁邊，妻子睡在他對面，他被聲音吵醒後睜眼一看，黃男竟跪坐在妻子兩腿間，他將黃男壓制把燈打開，檢查黃男手指，確認黃男使用手指犯罪。

被害女子在丈夫、眾友人面前遭到侵害，身心嚴重受創，經診斷罹患急性壓力症候群，難以再跟任何與黃男相關的人相處，因此事發兩個月後，切斷原有生活圈，疏離原先之人際網路，並因此與丈夫離婚，向黃男請求精神慰撫金257萬餘元。

新竹地院審理認為，被害人貞操權等同於在眾目睽睽之下遭侵害，造成身心難以抹滅之傷害，精神上所受之痛苦至深且鉅，可能終其一生都在此一陰影下度過。審酌雙方學經歷、身分、地位、經濟能力等，判賠精神慰撫金100萬元。可上訴。

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