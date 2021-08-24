淡水竊賊專偷臨停未關車窗財物（翻攝照片／戴上容新北傳真）

「監視器畫面拍到，一名男子走路經過路旁臨時停車的工程車，發現車窗沒關，隨即折返將車上的iphone手機偷走。」淡水警分局接獲被害人報案及描述，調閱監視器發現犯嫌就是近2個月遭警方鎖定犯下連續竊盜案的蘇姓男子，員警蒐集相關證據後，聲請拘票於本月20日將他拘提到案，全案依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

經調查，36歲的蘇姓竊嫌無業，平日遊手好閒，今年6、7月間在淡水地區犯下多起竊盜案，犯案手法以徒步方式隨機挑選路邊臨停的貨運車或工程車，趁著駕駛一時離開未關閉門窗，竊取車內的錢包、手機等財物，而且專挑高單價的iphone手機下手，犯案時間分別於6月間在中山北路一段、新生街一帶，以及7月間在中正東路巷弄內停放的汽、機車，共犯下6起竊盜案，得手5支iphone手機及數萬元現金，由於警方通知他遲遲未到案，日前持拘票前往拘提到案，蘇嫌雖否認犯行，警方訊後仍依竊盜罪嫌移送法辦。

淡水警分局呼籲，民眾停車離開前，應先檢查車門是否確實上鎖及車窗是否關閉，並避免將貴重財物放置於車內，即使只是短暫停留也切勿掉以輕心，以免引起歹徒的覬覦。