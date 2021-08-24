高端疫苗昨23日開打，新北市蘆洲24日傳出死亡個案，39歲彭男昨天接種高端疫苗後，今天上午11時許被父親發現倒臥浴室，失去生命跡象，送往新光醫院搶救後宣告不治；彭男在地方是警方列管的毒品人口，死因是否與疫苗有關仍待釐清。

據了解，家住蘆洲的39歲彭姓男子，23日在高端疫苗開打首日接種疫苗，今天（24日）上午9時許仍在家中活動，狀況正常，未料，上午11時許，彭父進到浴室時，卻驚見彭男倒臥在浴室失去呼吸心跳，警消人員緊急將他送往新光醫院搶救後仍宣告不治。

據悉，彭男過去就曾有吸毒拉K昏倒在家中的紀錄，是地方列管人口，事發當下，旁邊有安非他命等毒物；警方則表示，確切死因仍有待後續進一步釐清。

新北市衛生局表示，接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。