韓國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）預防接種對應促進團今天宣布，第4季將開放孕婦及12到17歲族群接種疫苗，並規劃在擴大適用對象完成接種的6個月後再進行追加疫苗接種工作。

韓聯社報導，促進團今天在例行記者會表示，預防接種專門委員會25日開會提出以上建議，由於孕婦屬感染高風險族群，加上目前接種狀況看來疫苗安全性無虞，世界衛生組織（WHO）、美國、英國等主要國家也開始鼓勵孕婦接種疫苗。

輝瑞疫苗施打對象年齡近期獲食品醫藥品安全處許可，擴大為12歲以上皆可施打，不只在韓國，在WHO及美國、日本等國也獲安全性及效力認證，因此決定擴大接種適用對象範圍。

除擴大接種範圍，考量接種後產生抗體可能隨時間流逝減少，增加突破感染風險，預防接種專門委員會建議，在擴大適用對象完成接種的6個月後，進行第3劑疫苗接種。

促進團表示，目前正在進行的18到49歲族群接種計畫預估9月底收尾，目標第4季起為孕婦及12至17歲族群施打疫苗。至於追加施打疫苗，促進團表示會擬定相關接種計畫，預計9月中旬發表。

除先前開放預備役預約施打的嬌生疫苗，韓國目前使用AZ、輝瑞、莫德納疫苗皆須接種兩劑。截至今天凌晨零時，韓國總人口約55.8%至少接種一劑疫苗，28.5% 完成所有疫苗接種。（編輯：黃自強）1100830