台灣女性晚婚、晚生，連帶影響生第一胎的時間，往往過了黃金生育年齡，甚至導致不孕症的情況愈來愈嚴重，根據統計，台灣每7對夫妻中，就有1對有不孕的困擾……；現代父母生得少，每個孩子都是父母的心頭肉，本篇保險專文從媽媽的角度提出建議：不同「身分」的媽媽都應該重視自己的保險規劃，尤其要適時調整或是強化各人不同保障需求，才能顧好孩子也顧好家庭，進而輕鬆擁有「晚」美人生！

疫情延長加賽 提醒媽媽們：「顧好自己最重要！」

根據內政部最新統計顯示，國人平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創下歷年新高，如果與全球平均壽命相較，男、女性則分別高出7.5歲及9.2歲；隨著國人平均壽命延長及平均餘命增加，也讓人深刻感受到：長壽風險真的來了！

小花平台保險顧問表示，身分不同的媽媽，除了基本的保險保障外，需要加強的部分也各自不同，以下就沒有下班時間、家事一手包的「全職媽媽」及兼顧家庭和工作、蠟燭兩頭燒的「職業媽媽」分述不同保障規劃重點：

「全職媽媽」、癌症險搭配重大傷病險，抗癌花費沒煩惱！

你知道如果要認真計算家庭主婦的薪水，丈夫可能根本付不起？小編記得曾經看過一篇文章，一名美國人夫計算妻子的勞務貢獻，如果換算成工資，他必須付給妻子折合新台幣200餘萬元，並感嘆：「其實我根本請不起我的老婆！」

說起家庭主婦的工作量，包括：照顧孩子、料理三餐、家務整理……等，與職業婦女相比較其實也不遑多讓！小花平台保險顧問特別指出，身為家庭主婦尤其是需要每天煮飯的全職媽媽們，考量必須經常接觸高溫油煙，恐是潛在罹患肺癌的高危險族群，根據英國的一項研究報告表明：「煮一頓飯相當於吸了兩包菸！」真是要嚇死人了！

在個人保障規劃上，小花平台保險顧問建議，除了最基本的防癌險外，最好考慮額外投保一次性給付的重大傷病險，「一旦確診罹癌即整筆給付保險金」，其保障範圍涵蓋了包含癌症在內的22項重大傷病項目，過往需有「重大傷病卡」才能申請理賠，現行只要是「區域醫院」層級以上（含）醫院開立的符合全民健康保險重大傷病險範圍的診斷書，或是有關重大傷病病歷摘要的證明文件等，也能用來申請重大傷病理賠，方便許多。