台南新營青商會號召11個店家捐餐點助北台南家扶中心孩童。（張毓翎攝）

北台南家扶中心扶助的近千戶弱勢家庭，約有6分之1因疫情而影響工作收入，部分家庭原仰賴就讀高中職以上學子打工增加家庭收入也受阻，孩子整日在家，除水電費增加，餐點更是一大難題。為此，有一群熱血的新營青商會青年號召11個大新營區店家，攜手捐贈餐券及物資給這些弱勢家庭，希望讓小朋友能再享在地的美味餐點。

發動此送暖行動的新營青商會長吳翊榛及會友陳友奕，他們因想到疫情已持續多時，了解到家扶許多受助的家庭在工作上也受影響，而孩子整日在家又增加不少餐費負擔，遂邀集大新營的愛心店家一同加入行善。18日捐贈會上，新營區長翁振祥出席時也特別感謝店家的善行，並呼籲更多人一起加入關懷弱勢行列。

新營青商會長吳翊榛表示，自幼即經常看到父母總是溫暖的分享愛心，除經常幫助弱勢家庭外，父母更曾擔任家扶的寄養家庭，每天接送小朋友到校維持3年不間斷卻不喊苦，「幼及人之幼」的胸懷是她努力追趕的標竿，在自己投入家中事業後也固定辦理捐血活動。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，疫情衝擊下，約有200戶扶助的家庭收入減少，尤其這段時間，孩子停課不停學，媽媽擔心孩子三餐沒著落，所以家扶中心有提供物資箱給有需要的家庭。這次感謝青商會和店家的美意，為避免一次性大量食物的捐贈，可能造成無法即時食用的浪費，有些物資改以餐券方式讓家庭視自己的需要前去領用。