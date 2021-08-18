土地公手拿金元寶，一旁童子推著載滿黃金的推車，讓民眾求得好財運。（張亦惠攝）

威力彩19日將開獎，這期累積獎金高達21.5億，不少民眾都去買來碰碰運氣，嘉義縣大林鎮民代表也是文史工作者的江明赫說，民有市場內的土地公廟是全台唯一用馬賽克拼貼的傳統廟宇，牆壁上的土地公壁畫由土地公身旁的童子推著黃金要送給大家，曾經實測過中獎率有9成。

大林福德宮1989年失火，重建過程鄉親邀請了大林在地藝術家簡源忠創作，因他曾到過西方留學，因此以馬賽克拼貼「財神到來」作品，是全台唯一使用西方教堂美術馬賽克拼貼方式呈現的傳統廟宇。

江明赫說，土地公是民間財神爺的象徵，這幅作品由土地公手上拿著元寶，一旁童子推著滿車的黃金象徵要送給眾人，民眾得知後多會摸摸金元寶及黃金，再將手放到口袋，希望有好財運。

至於中獎率9成，江明赫說曾有10人一起參加大林小旅行導覽，聽了之後半信半疑，最後大家一起去買刮刮樂，10人裡面竟有9人中獎，讓大家直呼神奇，至於未中獎的那位，則是不小心摸到推車下方的輪子，讓錢「跑走了」。