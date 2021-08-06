彰化縣新增１例菲籍女性移工確診，因為４月就來台，列為本土個案。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增１例菲籍女性移工確診，因為４月就來台，列為本土個案。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化終結12天嘉玲，新增1例確診，為四月份就來台的菲籍女性移工，在轉換仲介公司被篩檢出來，沒有症狀，病毒量也相當低，Ct值34，目前感染源不明，彰化縣衛生局已經擴大匡列389位同宿舍移工進行快篩，一篩都呈現陰性。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，新增確診個案；是4月中旬就申請來台工作的菲籍女性移工，在5月份隔離期滿PCR呈現陰性後，才投入職場，後來轉換工作到彰化縣的新仲介，準備上工前，依規定再度進行PCR篩檢卻呈現陽性，因本身沒有任何症狀、CT值也高達34，顯示病毒量並不高，但為了安全起見，還是先行收治在專責醫院、接受隔離治療，住院期間篩檢是陰性，因為4月就來台，中央列為本土個案。

葉彥伯表示，為了避免引發企業廠商群聚感染風暴，立即擴大匡列389位同宿舍的移工進行快篩，一篩都呈現陰性，目前所有員工都必須進行自我健康管理、等待二篩。

葉彥伯表示，個案並非典型症狀，病毒量相當低，檢測又陰陽反覆，可能是來台前就遭到感染，也可能在入境後，在5、6月期間曾被社區殘留病毒，造成微型感染，還待進行血清抗體檢測後，再行釐清。