在最新一輪疫情中，有些確診病例比較集中的單位，被指存在業務外包導致防疫漏洞的問題。比如，外包企業的保潔人員沒有嚴格落實防控責任，實行閉環管理，讓病毒有了可乘之機。「新華每日電訊」今天(12日)刊發評論稱，這提醒各地各部門，部分業務可以外包，但防疫不能當「甩手掌櫃」。

文章稱，很多企事業單位甚至地方政府機關，都存在將非主營業務或勞動密集崗位進行外包的現象。務工人員雖常年在某一單位工作，但與單位並不存在隸屬關係。由於某些崗位流動性較大，與單位的主營業務也相對分離，日子一長，一些用工單位甚至不能對外包務工人員的情況進行詳細掌握，也就更談不上對其進行細緻管理。

文章稱，當前，部分外包企業對疫情形勢認識不到位，防疫措施落實不徹底，本是全社會共同防控體系中重要一環的企業單位卻「落了空」，企業直接管理的務工人員「反應遲鈍」的可能性也大大提升，防控有了漏洞，防控效果必然「大打折扣」。

文章稱，去年的防疫經驗一再表明，要構築免疫屏障，任何一個關鍵環節都不能「掉鏈子」。落實防疫「四方責任」，外包企業同樣不能「缺位」。面對新的疫情形勢，更要不折不扣落實主體責任，確保措施到位，才能守好疫情防控的安全防線。

文章稱，8月10日，武漢市召開新冠疫情防控工作新聞發佈會通報，全面落實建築工人實名制管理，嚴格檢查接種疫苗情況和核酸檢測情況，每天至少2次對重點部位和人員密集場所消毒通風。此前，武漢沌口工地排查出的2719名密接者已全部隔離。這些都表明，加強管控是現實可行的路徑。

文章稱，在這場與病毒較量、與時間賽跑的戰疫中，沒有人是旁觀者。企事業單位特別是外包企業，則要主動加強員工健康管理，積極組織好核酸檢測，執行好測溫、查證、驗碼、登記等措施。

文章稱，「針尖大的窟窿能漏斗大的風」，面對依然複雜的防疫形勢，特別要防止部分外包企業成為防控體系的「沙眼」。痛定思痛，不僅要引導外包企業認真吸取教訓，進一步強化底線思維，增強憂患意識，還要強化外包企業疫情防控主體責任和法律責任，嚴守規章制度，杜絕「陽奉陰違」。