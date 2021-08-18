台灣弘久社會關懷協會、明成國際企業公司等企業團體，18日捐贈1000件防護衣給雲林縣北港媽祖醫院，符合國際防疫規格的防護衣有效增加防疫量能，也讓第1線醫護人員更有防護保障，安心地為雲林沿海偏鄉民眾提供各種醫療服務。

台灣弘久社會關懷協會以服務大眾為宗旨，此次邀集太悅管理顧問公司董事長黃泓智、明成國際企業公司總經理黃炳遠，及北港鎮牙醫師林德明等人，共同捐贈1000件全套式防護衣給媽祖醫院，由醫院院長吳錫金代表接受。

弘久社會關懷協會理事長陳瑞宏、前理事長洪奇昌、祕書長劉敬賢、監事長呂慶將等人表示，疫情期間，不論是醫療量能或人員，都需保持最完善的準備，醫護人員站在防疫第1線，更需要熱心民眾、企業團體的支持，所以特捐贈防護衣為他們加油打氣。

吳錫金指出，全台民眾在疫情期間，能夠安心地生活，醫護人員的付出奉獻功不可沒，醫護人員每天接觸許多病患，風險相對提高，此次獲贈的全套式防護醫，為台灣製造的高規模防護衣，是醫護人員最需要的裝備，在此感謝弘久社會關懷協會等企業團體的愛心送暖。