疫情之下使許多公益團體收入銳減，不少品牌也透過與公益團體合作，為弱勢發聲，例如無印良品近期攜手公益團體「木匠的家」關懷協會，於全台6間門市販售由木匠的家製作的商品;另外以永續時尚為品牌使命、並為二度就業婦女、腦性麻痺媽媽們提供就業機會的Story Wear，則與萬秀洗衣店、霞海城隍廟推出公益紅線，所得盈餘將全數捐助偏鄉公益。

萬秀洗衣店的萬吉與秀娥70年的好感情，讓許多網友相當羨慕。（Story Wear提供）

「資深」網紅萬秀洗衣店業主萬吉與秀娥，兩人相互扶持的好感情讓不少網友十分羨慕，而秀娥生日恰與七夕同天，故與台北霞海城隍廟合作，由零廢棄時尚品牌Story Wear設計，以回收牛仔布製成永續時尚紅線、收納紅線牛仔小包等，除可收納紅線，也可裝入悠遊卡、零錢、耳機十分方便。「秀娥生日聯名公益紅線」也已替民眾向月老過完香爐祈福，不怕群聚也能有月老認證，同時本次盈餘將全數捐助偏鄉地區，響應永續又能做公益。

萬秀洗衣店的秀娥於生日當天推出聯名公益紅線，笑說，很高興自己的生日能成為這麼有意義又有趣的事情。（Story Wear提供）

秀娥生日聯名公益紅線，包含聯名紅線手鍊一條與收納牛仔小布包一個，限量500份，每份500元。（Story Wear提供）

無印良品過去常將顧客家中淘汰的舊家具及舊丹寧衣物送到「木匠的家」進行整修與再製，此次在與協會合作，並於即日起至9月30日，在北中南6間限定門市推出木匠的家原創商品，盼能為協會增加收益，並提供商品開發建議，如木製咖啡濾紙盒、木製咖啡濾杯架及啤酒架等，另外也以回收丹寧布料製作遮陽帽及托特包系列，實踐品牌愛護環境的目標。

啤酒架，可放置啤酒、可樂或PET瓶裝飲料的木製提架，750元。（無印良品提供