文化部文化資產局針對「國定古蹟台中火車站保存計畫」舉辦說明會，地方代表強調堅決反對。（林欣儀攝）

針對台中火車站周邊50公頃範圍畫設保存計畫，文化部文化資產局24日舉辦公開說明會，與會的里長、民意代表與台鐵代表皆表達反對立場，甚至有民眾發起在意見書上填「撤回本計畫」；市府都發局則要求文化部應兼顧古蹟保存與地方發展，別讓舊城區落入文資遊戲。

「堅決反對到底！」台中市東區新庄社區發展協會理事長蔡素華說，居民支持文化資產保留的初心，但不能將生活區畫入保存範圍；文資局口口聲聲說不會影響民眾，但該處若畫為保存區，地價一定受影響。出席民眾也說，市府已針對此區域完整都市計畫，為何文化部還要插手管制？這樣的作法很奇怪。

市議員李中說，若文化部真要畫設保存區，乾脆全部徵收該範圍，以火車站周邊地價每坪100萬元計算，50公頃總計要1500億元。市議員何敏誠則強調，火車站的保存應新舊並存、傳統與現代融合，而非因火車站是古蹟，就要周邊大家都配合當古蹟。

市議員邱素貞、鄭功進則要求文化部應尊重民意，審慎評估及規畫；兩人強調，保存計畫應依照程序、兼顧地方經濟發展，才能創造雙贏。交通部台鐵局代表劉睿紘說，文資法是特別法，高於其他都市計畫相關法令，若未來將整個「車站專區」納入保存，將影響台鐵文化園區的全部開發案，可預見未來台中車站周邊難以振興。

文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創一再強調，絕不會將50公頃範圍全部畫入保護區，他說，此說明會提出的只是初步草案，保存計畫不會影響台鐵開發案，主要是希望透過規畫讓台中車站的歷史脈絡得以延續。

都發局代表則說，古蹟保存計畫的畫設範圍應考量必要性、合理性與公益性，並尊重當地民眾權益，市府目前針對火車站周邊也提出包括大平台計畫、建國市場都更及台中捷運藍線等多起規畫案，文化部應一併納入考量，避免到時出現相互衝突的情況。