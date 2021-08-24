楊鎮浯縣長表示，紓困加振興的預算估計在11至12億元之間，縣府也針對「幽靈人口」採取一些排除措施。（李金生攝）

金門縣普發每人紓困現金5000元作業要點之一。（縣府提供）

金門縣普發每人紓困現金5000元作業要點之二。（縣府提供）

金門縣普發每人紓困現金5000元作業要點之三。（縣府提供）

金門縣府將普發每人紓困現金5000元＋3000元振興券，幫助鄉親度過疫情難關和活絡各行各業。楊鎮浯縣長今天宣布第1波約3.3萬餘人可於8月底前拿到紓困現金，另包括紙本、郵寄及線上申請作業，也預定在9／30全部結束。至於限定當地消費的振興券也已進入作業，將盡快公布發放時間。

縣府說明，第1波紓困金可於8月底前發放，符合請領資格者約3.3萬餘人，包括已申請「金門縣歷經戰地軍管時期老人慰助金」、「金門縣歷經戰地政務時期55歲至64歲三節慰助金」、「金門縣身心障礙者居家生活津貼」或「金門縣身心障礙者生活補貼等4類民眾（即已領過金門縣政府相關補助津貼者）經查符合請領資格者。

首波發放的紓困金將由縣府直接匯入原申請時提供的本人金融帳戶，同時為方便民眾查詢，匯款帳戶內將附註「金縣府紓困金」。如當初申請匯入金融帳戶非本人者，則應依縣府網站公告的〈發放紓困金作業要點〉提出申請。

這項紓困金的發放以戶籍作業基準日即2021年7月20日設籍金門縣者及取得居留證為金門縣地址的外（陸）籍配偶為對象。除4大類已領過金門縣政府相關補助津貼者，將直接匯款進入個人帳戶外，其餘可採紙本申請、郵寄申請及線上申請，經戶籍所在地鄉鎮公所收件及初審合格，即可匯入請領人的指定帳戶。匯款帳戶限定土地銀行、郵局及金門信用合作社。申請期程自9／1起至9／30日截止，逾期不受理，未申請者視同無條件自動放棄請領資格。

楊鎮浯縣長表示，紓困加振興的預算估計在11至12億元之間，縣府也針對「幽靈人口」採取一些排除措施，包括要求一定要有本人的帳戶，增加未實際住在金門或未持有3家限定行庫帳號者的不便，雖然未能百分之百阻絕流入「幽靈人口」，但仍可有一定防範效益，同時未來振興券也限定用於金門消費市場，讓每一分錢都用在本地，起到落實振興地方產業的作用。