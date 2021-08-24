台南市下營區文旦參加評價屢屢得獎，農會收購7.5萬台斤文旦助產銷，「A贏」品牌文旦開始出貨。（劉秀芬攝）

台南市下營區文旦參加評價屢屢得獎，農會收購7.5萬台斤文旦助產銷，「A贏」品牌文旦開始出貨。（劉秀芬攝）

台南市下營區緊鄰麻豆區，土質與麻豆相近，自1990年代開始種植文旦，目前文旦園約有135公頃，柚農參加文旦評鑑屢屢得獎，下營區農會祭出高額獎金與獎品鼓勵農友參賽，並自創「A贏」品牌，採購農友文旦協助銷售，去年6萬斤文旦供不應求，今年也採購7.5萬斤，搶攻中秋送禮市場。

下營區農會總幹事陳乃源表示，下營的柚農在農會輔導協助下，所產的文旦品質優良且穩定，更曾拿過兩年的冠軍文旦王，值得消費者選購，保證口感一流。

下營區農會推廣部表示，下營區文旦種植主要集中在西連及中營等里，為了穩定產銷，下營農會每年都會向農民收購文旦，收購前農會都會派員前往柚園檢測甜度，一切符合條件後，才向農民收購。而為了確保品質，農會雇用專業的人力採收運送，確保不會受到不當碰撞，運回農會後再選果、分級。

推廣部主任楊永彰表示，為提升下營文旦品質，鼓勵農友參加文旦評鑑大賽，今年有32位農友參加，通過評鑑農友農會加碼提供有機肥料獎勵，若奪下特等獎，另加發3萬元獎勵金。

下營農會今年向柚農收購7.5萬台斤文旦，目前已接到2萬台斤的訂單，24日開始出貨，其中也有不少是向得獎果農收購。

下營農會指出，今年銷售的文旦分兩個品級，特優的文旦每箱10台斤，售價900元，優等文旦每箱10台斤，售價680元，另外也有小包裝的文旦販售，想購買的消費者，可上網或者打電話向農會購買。