疫情三級警戒導致花價大跌，農委會日前以1600萬元採購花束贈送全台醫療院所，但遭外界質疑是在消化預算。對此，宅神朱學恒表示，自己只有3個字評論，學人精，並感嘆，農委會花公帑送花沒事，但自己掏錢卻成被告。

5月中旬台灣疫情警戒提升至第3級，導致花價大跌，為有效紓解疫情期間花卉產業困境，以1600萬元採購花束贈送全台醫療院所，此舉遭外界質疑是在消化預算。

農委會29日表示，醫護贈花讓花卉平均批發價從40-50元提高到每把88.5元，主委陳吉仲在台中和廚餘養豬農民座談時亦提及，1000多萬可以帶給花農好幾億收入，當然一定要執行，也否認是在消化預算。

對於農委會的舉動，朱學恒今在臉書發文表示，只有3個字評論：學人精。農委會花公帑1600萬送花，但自己掏錢送花還被告，朱譏諷，這是不是只准州官放火，不准百姓點燈的最好例子？

許多網友也在其po文底下留言表示，「應該先發現金給這階段生活困難的家庭比較好吧」、「多少弱勢家庭等待幫助，錢就這樣亂花」、「不要拿我們的血汗錢做這種鳥事」、「1600萬…給花農吧」。