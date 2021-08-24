花紋翻車魨。（水試所提供）

農委會水試所東部海洋生物研究中心與美國夏威夷大學攜手合作，針對俗稱曼波魚的翻車魨進行觀測研究，歷經5年執行「翻車魨標識放流研究計畫」，完成全球首度的花紋翻車魨跨赤道觀測記錄，該記錄範圍從台灣東部外海到中南太平洋，直線距離長達6952公里。並在單一翻車魨身上蒐集高達700萬筆的資訊，創下最高資料量蒐集紀錄。

水試所東部中心表示，全世界翻車魨包括有矛尾翻車魨、翻車魨、花紋翻車魨、假面翻車魨、斑點長翻車魨等，除了假面翻車魨分布於南半球外，其他4種翻車魨在台灣海域皆可見，其中花紋翻車魨全長可達3.3公尺、重量可達2.3 噸，是世界最大硬骨魚類。

根據漁業統計年報顯示，台灣地區每年翻車魨科魚種漁獲量約在300至600公噸間，翻車魨主要漁獲於台灣東部地區，其中又以花蓮縣漁獲數量最多，基於保護海洋生態資源與翻車魨的永續利用，水試所於2016年起啟動翻車魨資源的調查工作，藉由瞭解翻車魨移動和棲息地的海洋環境，提供漁業科學家參考，以有效進行漁業管理。

水試所東部中心指出，該計劃運用台灣東部傳統鏢旗魚漁法及鮪延繩釣作業方式，陸續成功將彈脫型衛星標識紀錄器配置於2尾矛尾翻車魨、3尾翻車魨及5尾花紋翻車魨魚體中，蒐集資料透過衛星傳遞給研究人員，讓研究人員重建與分析洄游路徑、行為特徵及歷經的海洋環境。

水試所東部中心表示，目前以花紋翻車魨標識放流成果最為具體，其中編號＃195550標識器於彈脫魚體後，先漂流再被沖刷上新喀里多尼亞的海岸，該記錄範圍從台灣東部外海到中南太平洋，直線距離長達6952公里，標識器上的記錄資料高達700萬筆，包括溫度、深度與位置、光照度等訊息，不僅創漁業科學在單一翻車魨所蒐集的資料量，更是翻車魨跨越赤道大悠游行為的首次記錄。

水試所強調，本研究成果已投稿至國際學術期刊，希望呼籲國際關注花紋翻車魨的族群分布與生態習性研究，同時建議國人減少流刺網使用以降低翻車魨混獲數量，未來期待能推動更多的國際合作計畫，加強高度洄游性魚種漁業開發利用與資源監測，跨國共同負起海洋資源養護的責任。