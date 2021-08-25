雪梨的新冠病毒單日確診數再攀高峰，使澳洲全國單日病例數直逼千例，再創疫情爆發以來的最高記錄。雪梨部分衛生系統的壓力正急速升高，官員呼籲盡快擴大疫苖接種，以緩解醫療量能的緊繃。

儘管雪梨已經封城兩個月，但其所在的新南威爾斯省周三公布新增感染病例多達919人，使澳洲單日確診數逼近1,000例，再創新高。新南省目前已有113人住進加護病房，其中98人未曾接種疫苗。

新南省衛生部長Kerry Chant表示，這凸顯一個事實，即疫苗接種是關鍵所在，我們必須提高新冠疫苖接種的覆蓋率。

澳洲在防控第三波疫情上陷入苦戰，該國2500萬人口一半以上都已進入封鎖，雪梨、墨爾本等最大城市已經封城。

為了防堵疫情，最初滯緩的疫苗接種進度也開始加快了速度。澳洲16歲以上人口中，已有約31%完整接種了新冠疫苗，而54%的人至少接種過一劑。

新南威爾斯省長Gladys Berejiklian在該省首府雪梨的記者會上表示，未來最重要的數字就是疫苗接種率。

維多利亞省周三公布新增確診45例，較前一日的50例減少，並為連續第二天下滑。

儘管確診數激增，但澳洲政府仍然要求各州堅持上個月達成協議的4階段全國解封計畫。由於最大城市雪梨每日的新增病例數居高不下，澳洲國內開始出現延後解封的聲浪。

澳洲財政部長Josh Frydenberg周三向各省領導人提出警告，他表示，當全國疫苗接種率達到7、8成時，當前振興經濟的緊急措施可能退場，即使各省和領地決定保留邊境管制。

儘管高度傳染性的Delta變種病毒引爆新一波疫情，但澳洲累計確診數仍相對較低，僅有46,600多人受到感染、986人染疫死亡。雖然死亡率較去年放緩，但最近這一波疫情的染疫死亡人數已經增至76人。