日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2909例，連續9天比上週同一天下降，疫情有趨緩跡象；不過日本全境今天重症達2110例，連19天創新高。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診2909例、死亡15例。到今天為止的一週內，平均每天新增3520.7例，是上一週的75.9%。

東京都周遭的神奈川縣新增1541例，連續2天不到2000例；埼玉縣新增996例，降回單日1000例以下，上次單日新增不到1000例，是本月2日；不過千葉縣新增1280例，比上週二增加146例。

大阪府今天新增確診2347例，比上週二減少21例，另新增死亡3例。

愛知縣新增確診1611例、死亡3例，連續14天有上千例確診。

雖然日本有部分地區新增病例數趨緩，但厚生勞動省統計，今天使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者有2110例，比昨天增加35例，連續19天刷新最高紀錄。