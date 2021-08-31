日本東京都今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2909例，連續9天比上週同一天下降，疫情有趨緩跡象；不過日本全境今天重症達2110例，連19天創新高。
日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增確診2909例、死亡15例。到今天為止的一週內，平均每天新增3520.7例，是上一週的75.9%。
東京都周遭的神奈川縣新增1541例，連續2天不到2000例；埼玉縣新增996例，降回單日1000例以下，上次單日新增不到1000例，是本月2日；不過千葉縣新增1280例，比上週二增加146例。
大阪府今天新增確診2347例，比上週二減少21例，另新增死亡3例。
愛知縣新增確診1611例、死亡3例，連續14天有上千例確診。
雖然日本有部分地區新增病例數趨緩，但厚生勞動省統計，今天使用呼吸器或在加護病房治療的重症患者有2110例，比昨天增加35例，連續19天刷新最高紀錄。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。