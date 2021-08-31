大專院校9月中下旬開學，但因為學生都未打疫苗，造成運作上的困擾。台大呼籲政府讓青年學子早日施打疫苗，才是真正的安心就學方案。對此，台北市副市長黃珊珊表示，看到台大呼籲中央儘速幫大學生打疫苗，她也憂心大學開學後防疫情形，最令人擔心的是大學的宿舍，之前發生文化大學宿舍確診案，所以她也很焦慮。

黃珊珊今（31日）在臉書發文表示，昨天自己到台北商業大學拜訪校長，主要是想了解大學開學後的防疫計畫，中央現在提出的規範大多為中小學的規定，但是現在有些大學老師及工作人員並沒有全面打疫苗，大學生也沒打疫苗，而大學教室動輒上百人，餐廳用餐也很難像中小學做到完全用隔板，另外最令人擔心的是大學的宿舍，之前發生文化大學宿舍確診案，群聚的生活方式，學校與學生都很惶恐，台北市大學又特別多，所以她也特別焦慮。

黃珊珊稱，今天看到台大呼籲中央儘速幫大學師生打疫苗，其實最近的確診個案，年輕人移動力真的很強，中小學生與老人家反而移動得不多，所以大學生回到學校後群聚上課，防疫工作和疫苗就顯得更加重要。

文末，黃珊珊指出，台北市30日要討論大學開學後的防疫指引，也希望中央盡快定出進一步的規定，她認為，大學老師與員工及大學生的疫苗，也應該加加油了。