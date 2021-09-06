因應長榮機師確診事件，中央發送110萬封「疫情警示簡訊」，民眾湧入篩檢站採檢，桃園市長鄭文燦6日指出，2天桃園共採檢1076人，全都是陰性，再度呼籲足跡重疊不代表有近距離接觸，有症狀才要採檢。他也指出，7日將針對集中檢疫所300餘人PCR採檢，視結果決定北科附工全校師生是否要快篩。

鄭文燦說，因應長榮機師確診事件，桃園共區分成三層防護，第一層部分首度採用新方法，將確診機組員跟北科附工確診學生的接觸者跟家人，300餘人全都送集中檢疫所，第二層則是長榮航空所有機組員跟北科附工所有師生，第三層就是社區足跡，中央共發送110萬通細胞簡訊。

「足跡重疊民眾不代表有近距離接觸！」鄭文燦說，收到簡訊代表跟確診足跡在200公尺或500公尺內有重疊度，各電訊公司不一，強調第三層社區監控，目的是萬一有社區感染潛在案例可以篩檢出來，保持最高警覺，希望民眾做好自我健康監測，有症狀就會安排公費採檢就醫。

鄭文燦也提到，11家責任醫院跟2個社區採檢站，周末2天不停歇採檢，4日採檢470人、5日採檢586人，2天共採檢1076人，並沒有產生民眾恐慌，結果也全都是陰性，再度重申收到簡訊有症狀才要打1922安排公費採檢，但風險還沒結束，個人防護作為仍要持續。

針對第二層部分，長榮正在進行1500人PCR檢測，北科附工2638位桃農師生跟家長第一輪PCR完成全都陰性，鄭文燦提到，昨天中央流行疫情指揮中心專家會議決議，第一層在5集中檢疫所的300餘位居隔機組員、同班師生跟家人，將會在7日執行PCR採檢，若篩檢結果都陰性，北科附工全校師生暫時不用第二次快篩，除非有症狀才要採檢，因此將配合中央決議，視集中檢疫所第二輪篩檢結果決定北科附工師生是否採檢。

新聞處也補充，若檢疫所居隔者全陰性，第二層2638位桃農師生跟家長就無需快篩，但若第一層出現陽性，也建議北科附工其餘師生跟家長相隔7至9天再篩檢，也就是周四或五再居家快篩會較準確。

鄭文燦提到，在集中檢疫所的學生包括北科附工同班同學、以及確診機組員接觸者的孩子，總數有61人，教育局已將平板跟網卡送達各檢疫所，讓師生在居隔期間也能線上學習，市府也已送防疫關懷包包括泡麵、月餅，給集中檢疫所居隔的300多位民眾，持續給予關懷。