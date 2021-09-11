新北市長侯友宜今（11日）主持疫情說明會宣布，新增確診0人，雖然是0人，但是Delta變異病毒株傳播力非常強，9月6日至9月10日共有1萬9563人篩檢，陽性0人，篩檢人數是平時的1.5倍，代表大家對Delta防衛心很強，呼籲市民要繼續篩檢、阻斷隱形傳播鏈。

侯友宜表示，Delta變異病毒株傳播力非常強，尤其不斷擴大匡列採檢過程中，要阻絕隱形傳播鏈，呼籲市民有症狀就到全市32處篩檢站篩檢。

幼兒園群聚事件發生後，9月6日至9月10日共1萬9563人篩檢，陽性數0人，鼓勵大家繼續篩檢，篩檢站會繼續開著，篩檢人數比平時增加1.5倍，代表大家對Delta防衛心很強，仍要繼續篩檢，阻斷隱形傳播鏈。

侯友宜也呼籲，只要有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、腹瀉等症狀，盡速就醫並充分說明，有症狀不上課、不上班；善用社區篩檢站及居家快篩試劑，此外，颱風來襲，要做好防颱準備，面對颱風一定積極面對。