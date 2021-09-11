松山某國中生確診 全校678人PCR全部陰性 10:312021/09/11 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松山區某國中生確診，緊急停課消毒。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市松山區某國中1名學生確診，昨全校停課進行清消，並針對全校師生進行PCR採檢。北市衛生局11日上午表示，全校採檢678人，採檢結果全部陰性，居家隔離60位也全部陰性，今天續採其他42位。 衛生局說明，松山區某國中3輛篩檢巴士採檢678人，採檢結果全部陰性，案16179的同班師生及足球隊友於防疫旅館隔離，10日已採檢60位也全部陰性，今天續採其他42位。 北市松山區某國中生確診 10日全校停課一天 債務糾紛約談判 男遭追砍衝撞亡 #採檢 #陰性 #某國中 #67 #8人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買微波爐公用遭離職 罕見40法官連署留人 04:102021/09/11 社會新聞 等同百歲人瑞 北市動物園穿胖離世 04:102021/09/11 生活新聞 《惡血》原型女主角世紀大審 恐甩鍋給矽谷創業文化 09:202021/09/11 財經 足球隊確診生影響多班 北市松山區某國中「全校停課5天」 16:182021/09/10 生活 藍委轟：砸8400億 很多人仍沒疫苗打 04:102021/09/11 焦點要聞 嘉市授權補習班 可預防性停課 04:102021/09/11 地方新聞 《櫃買市場》櫃買強化投資人違約風險控管 10月12日起實施 07:462021/09/11 財經 黃珊珊》北市松山區確診學生 09:052021/09/11 生活 家長恐慌 雙北逾萬學生請防疫假 04:102021/09/11 焦點要聞 北市松山區某國中生驚傳確診！妹妹就讀國小預防性停課一天 03:352021/09/10 生活 機師兒CT值11 同學沒人確診 網曝這一招真的有用 07:422021/09/11 生活 生活熱門新聞 5年來最強！璨樹路徑不太妙 氣象局：暴風圈這天將壟罩全台 - 生活 璨樹暴風圈將接觸 陸警擴大！半個台灣警戒 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 護國神山發威！降雨預報出爐 台灣被「完美對半分割」 - 生活 北市松山某國中生確診 全校678人PCR結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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