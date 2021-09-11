北市松山區某國中1名學生確診，昨全校停課進行清消，並針對全校師生進行PCR採檢。北市衛生局11日上午表示，全校採檢678人，採檢結果全部陰性，居家隔離60位也全部陰性，今天續採其他42位。

衛生局說明，松山區某國中3輛篩檢巴士採檢678人，採檢結果全部陰性，案16179的同班師生及足球隊友於防疫旅館隔離，10日已採檢60位也全部陰性，今天續採其他42位。