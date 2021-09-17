板橋某幼兒園先前爆出群聚感染，累計33人確診，有不少家庭也因此被送檢疫中心隔離。新北市立土城醫院承接野柳第一及第二集中檢疫中心，院長黃璟隆擔心隔離家庭無法好好過中秋，今日特別視訊與住民歡慶佳節，並贈送蛋黃酥、月餅、柚子，還有幼童的玩具及書籍，盼住民感受到中秋佳節氣氛，降低隔離焦慮的心情。

土城醫院今與萬里區長黏雪琴一同與檢疫中心住民視訊互動，住民江小姐表示，在前往檢疫中心的路上，壓力相當大，頻頻掉淚，擔心自己會被遺棄關緊閉，但住進檢疫中心後，土城醫療團隊照顧周到，相當關心住民的身心狀況。

住民Mary阿嬤也說，住在檢疫中心7天來，獨自帶2個孫女，感謝市府、院方提供舒適的環境和照顧，給她和孫女難忘的防疫隔離回憶，也謝謝飯店房務、警察，每天都有美味可口的三餐、零食餅乾、玩具，還有巧連智故事書，孫女也不再不安吵鬧。

土城醫院表示，住民們的回饋是醫護同仁最好的動力，希望在中秋前為住民集氣祝福，與他們齊步向前，早日戰勝疫情，返回家中。