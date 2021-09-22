幼兒園群聚今晚解隔383人 侯友宜：不代表下一波不會來。（新北市府提供）

新北市幼兒園群聚繼第一圈匡列者解隔離後，22日深夜將解隔離383人，新北市長侯友宜表示，22日將針對隔離著最後採檢，是觀察這波疫情的關鍵日，侯強調，目前Delta還在全球肆虐，境外移入也都是Delta病毒，只要國門沒守好或是陰轉陽，這波守下來不代表沒有下一波，要持續戒慎恐懼，小心翼翼面對，也有賴市民配合。

新北市衛生局長陳潤秋表示，目前全球疫情雖然舒緩，但英國、美國仍持續在高峰，澳洲也創新高，大陸福建群聚也持續中。

侯友宜表示，這次群聚事件，感謝市民朋友配合，今天專案採檢陰性後，後續還有自主健康監測7天，市府會持續監測掌握，讓疫情更穩定，所以22日非常重要。

侯友宜說，目前Delta還是在全球肆虐，且還有很多種，這次穩定告一段落後，不要忘這病毒還是境外最大宗病毒，不代表守下來後下一波不會再進來，隨時有狀況，管控就要快速應對，這波專案社區篩檢站也篩了快4萬人，新北會持續用廣篩監控。