臺北市長柯文哲在新冠疫情在5月爆發以來，經歷與中央疫情指揮中心多次衝突，終於將疫情控制下來。他今(28)日晚上在臉書表示，今年臺北市在遠見雜誌的《縣市總體競爭力排行》回歸榜首，大讚在三級警戒的壓力下，檢驗出一個城市的體質，以及市政團隊的抗壓性。

柯文哲指出，今年臺北市在遠見雜誌的 #縣市總體競爭力排行 回歸榜首，其實不管成績如何，北市府都沒有鬆懈過。今年的評鑑臺北市在76項指標中大幅領先；特別是 #經濟與就業、 #教育與文化、 #環保與環境品質、#地方財政 四大項目，都是第一，綜合評估也是第一!

柯文哲強調，不只國內評比，台北市在國外的評比也拿下好成績，今年6月《 #經濟學人》雜誌公布世界宜居城市排行，我上任時是61名，現在已躍升至第33名，台北的客觀評比一直在進步。

不過，柯文哲指出，今年治安、公共安全與消防的成績還在後段班，所以還要檢討改進。

柯再次強調，誠實的面對問題，才能解決問題。要從錯誤中不斷學習改進，這是臺北市政府的企業文化。當一個行政團隊將這樣的文化內化，就會朝著更進步的美好城市邁進。