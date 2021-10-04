北市議員吳沛憶4日質詢，台北市長柯文哲明年是最後1年任期，但北市府祕書處卻增加了1筆新聞發布預算350萬元，要為做柯製作8年任內的特輯，痛批「過去都沒人做過市長做這種畢業特輯！」北市府祕書長陳志銘回應，過去應沒做過，但該把台北8年有什麼改變的歷史留下來。
「很奇怪！」吳沛憶痛批，明年預算書中，祕書處新增1筆新聞發布預算350萬元，等於增加5成預算，根本是「大內宣！」
陳志銘答詢， 過去應都沒做，但只是覺得台北這8年發生的改變，應把這段歷史留下來，並非內宣。
北市議員吳沛憶4日質詢，台北市長柯文哲明年是最後1年任期，但北市府祕書處卻增加了1筆新聞發布預算350萬元，要為做柯製作8年任內的特輯，痛批「過去都沒人做過市長做這種畢業特輯！」北市府祕書長陳志銘回應，過去應沒做過，但該把台北8年有什麼改變的歷史留下來。
「很奇怪！」吳沛憶痛批，明年預算書中，祕書處新增1筆新聞發布預算350萬元，等於增加5成預算，根本是「大內宣！」
陳志銘答詢， 過去應都沒做，但只是覺得台北這8年發生的改變，應把這段歷史留下來，並非內宣。
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