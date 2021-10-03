中華民國童軍總會於基隆高中舉行，第102期輔導人員木章訓練。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中華民國童軍總會於基隆高中舉行，第102期輔導人員木章訓練，總計4縣市、32名學員參與。市長林右昌表示，希望成員們透過親身體驗與參與，體認童軍活動的教育價值，並透過童軍教育，教導孩子學習團體合作與互助重要性。

林右昌表示，基隆近年積極推廣童軍教育，主動規畫、整建基隆童軍營地，例如去年將暖暖區東勢坑童軍露營地轉型為與民間合作促參案模式「拉波波村」，除可提升專業服務品質，也可增加一般民眾假日從事童軍及露營活動的使用率。

這次訓練成員除了基隆市，還有來自桃園市、苗栗縣、台北市的現任及候用校長，總計32人，包括30名現任及候用校長，以及基隆市教育處長林祝里和基隆社區大學校長蔡素貞。

林祝里說， 希望透過親身體驗與參與，深入了解童軍的基本原理、小隊制度與做中學的意義，進而充分發揮教育領航員的角色，將童軍的精神結合108課綱素養導向「自發、互助、共好」精神，經營本市成為友善、優質且具童軍特色的校園環境。

教育處指出，相信訓練成員完成102期輔導木章訓練後，能與同儕培養出革命情感，建立濃厚夥伴關係，同時在不同思維架構上，激盪更豐沛能量，讓基隆及其它縣市的童軍教育更加不同凡響。