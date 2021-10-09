家中的木料、紙張或皮革經常遭到白蟻啃食嗎？而想要防治，又無法確認自家白蟻是哪個物種？國立中興大學與中央研究院團隊攜手，成功開發「白蟻辨識AI」，只需要4分鐘，就能辨識8000張圖樣中的白蟻，較人工鑑定得花4小時省時省力，且準確度超過9成3，此成果獲國際期刊經濟昆蟲學雜誌刊登。

「白蟻辨識AI」的研究開發，是由中興大學白蟻研究團隊與中央研究院研究員蔡懷寬團隊共同合作，近日更獲國外媒體報導。興大昆蟲系教授李後鋒指出，目前台灣的白蟻防治主要依賴業者，因不同的白蟻物種有不同的防治方法，業者在作業時需要大量物種鑑定，此研究就是希望解決其中鑑定困難的問題。

李後鋒說，白蟻鑑定以往須依賴研究室成員，曠日廢時，但透過白蟻鑑識AI系統，興大提供4種台灣常見、會對民宅造成危害的白蟻物種，並提供2萬4000張圖像讓系統學習，可大幅縮短鑑定時間。未來盼透過白蟻即時鑑定軟體發展成新的白蟻防治資訊交流平台，協助民眾認識白蟻並選擇適當防治工具、推薦專業公司。

「與人工智能軟體比賽鑑定白蟻是有趣的經歷！」參與研究的博士後研究員邱俊禕表示，在進行8000張白蟻圖像鑑定時，使用人工共花費4小時，且過程中需要極度專注、很容易會看錯或點錯；若使用白蟻辨識軟體，可大幅縮短鑑定時間，且能更快速針對不同物種其特有生態與特性，進行弱點區別的施藥，達到準確防治與有效用藥。