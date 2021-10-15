高雄鹽埕區城中城社區大樓14日凌晨3時許突然竄起惡火，歷時4小時才撲滅火勢，整棟大樓一度陷入火海，在火警現場呼救聲四起，猶如人間煉獄，經搜救人員三度逐層逐間搜索，最終確定為46人死亡、41人受傷，死亡人數僅次於1995年衛爾康餐廳大火，亦為高雄市史上死傷最慘重的單一建物火災，死者遺體經檢察官相驗後，目前僅剩一具焦屍無法辨認，其餘45人均查出身分，目前僅剩21具遺體尚無人指認。

46名死者中，2具中無法辨認的遺體，已有1具以DNA辯認出身分，只剩1具遺體因燒毀嚴重，無法辨識身分，需要透過生物辨識來確定身分。此外，目前已有25具已通知家屬指認認領，

而城中城為住商混合大樓，7至11樓於近年改建為分租套房，多數死傷落在此樓層區間，又以7至9樓最為嚴重，死亡人數分布為，1樓1人、6樓1人、7樓9人、8樓4人、9樓22人以及樓層不詳9人；受傷人數分布為，7樓4人、8樓2人、9樓6人、10樓7人、11樓7人以及樓層不詳15人。

高市殯儀館昨晚已送進44具遺體，另有2具在醫院太平間；殯儀館內有25具遺體完成家屬認屍，另有21具遺體尚未有家屬前來指認。