市議員吳敏濟8日再度邀集三方協調，積極解決農民困境。（陳淑娥攝）

台中市外埔綠能園區稻稈氣化發電遲未運轉，農民投入捆紮機只收兩期稻桿，數年無收入無力償還貸款，市議員吳敏濟數次居中協調，禾山林公司8日同意將全額補助購置捆紮機，以解決農民貸款困境，達成三贏局面。

稻稈氣化發電合約25年，至今已過4年卻未能運轉，稻桿回收團隊農民代表莊木翔說，3年前與團隊成員合作購置捆紮機配合園區稻稈回收，不料收了兩期稻作後就停擺，導致資金周轉困難。

今年5月起，吳敏濟數度邀集電廠、環保局及農民協調，最後廠方禾山林公司釋出善意。8日吳敏濟再度邀集三方協調，廠方提出兩種方案，第一是全額借貸補助農民，未來稻稈收運後再償還貸款，第二則是公司補助50％的捆紮機成本給農民，機器仍歸農民使用，經吳敏濟協調爭取，最終達成共識，禾山林同意全額補助農民購置捆紮機費用，達成三贏局面。

禾山林公司副總經理許添順表示，因許多技術性問題尚待克服，導致氣化發電無法正常運作，以致影響農民無法回收稻稈，透過吳敏濟議員多次爭取針對農民購置捆紮機所有費用，將由公司全額補助農民購置捆紮機成本，機器仍歸農民使用。

稻桿回收團隊農民代表莊木翔指出，三年前與團隊成員合作購置捆紮機以配合園區稻稈回收，不料收了兩期稻作後就停擺，導致資金周轉困難，感謝吳敏濟議員幫忙爭取，也感謝禾山林公司願意補助我們農民。

環保局廢棄物管理科股長劉祥棋表示，市府原希望藉稻稈收購照顧農民，也可減少農民燃燒稻草造成空氣汙染，但因氣化電廠遲未能運轉，導致農民沒有捆紮收入影響生計，感謝吳敏濟議員，召開多次協商並向業者爭取，促成今天圓滿解決。