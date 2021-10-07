「大稻埕情人節」10月16日登場，限額3000人入場，今上午點於台北通開放預約登記，北市觀傳局表示，截至中午12點登記人數為1萬7395人，將於12日上午10點進行抽籤。

觀傳局指出，大稻埕情人節採預約制入場7日上午9點於台北通開放預約登記，截至中午12點登記人數為17395人，系統將於10月12日上午10點進行抽籤，共計1500組，1人中籤、2人同行，3000位民眾可憑台北通入場。

台北通APP 10月7日上午9時開放民眾預約登記，登記時間至10月10日24時止，系統將於10月12日上午10時抽出1500個名額，1人中籤、2人同行，且2人須同時進場，入場憑證將發送至台北通優惠券票夾。

副市長蔡炳坤日前於記者會呼籲，三天時間，什麼時候上去登記，機會都是一樣的，不會有先登記先錄取的問題。蔡炳坤補充，活動現場不設市集攤位，場內禁止飲食，因草地上不好安排椅子，將有1.8＊1.6公尺野餐墊，兩個人一張野餐墊，坐下來欣賞演出、看煙火，全程戴口罩。