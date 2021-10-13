圓規颱風雖然遠離，但外圍環流影響，東部強降雨繼續狂灌，氣象局持續發布花蓮大豪雨特報，由於雨勢過大，有致災之虞，中午花蓮縣宣布下午停班課後，台東也緊接著宣布中午12點30分起全縣停班課，目前24小時累積雨量最高的是花蓮萬榮鄉西林457.5毫米、秀林鄉天祥455.5毫米、萬榮鄉太安443.5毫米、光復鄉大豐442.5毫米。

雨下不停，八仙洞變成水簾洞。（東管處提供）

從今天早上7點15分開始氣象局就發布台東、花蓮大雷雨國家級警報，水利署也發布花蓮淹水警戒，由於雨勢過大，有致災之虞，花蓮縣萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉一早宣布停班停課，秀林鄉、萬榮鄉之後陸續宣布下午停班課，最後花蓮縣政府在近中午時宣布，花蓮全縣下午停止上班上課。

而今天上午台東僅海端鄉利稻村、霧鹿村以及延平鄉紅葉村、鸞山村共4村停止上班上課，但由於雨勢不斷，最終台東縣政府宣布全縣中午12點30分起停止上班上課。

據氣象局資料顯示，受圓規颱風的外圍環流豪雨狂炸，雨量驚人，截至前天(11日)零時至今，屏東縣西大武山累積雨量破千，達到1277.5毫米，宜蘭翠峰湖雨量1045.0毫米，宜蘭太平山984.0毫米。