台東青農魏瑞廷（右三）獲十大傑出青年獎。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東青農魏瑞廷（右三）獲十大傑出青年獎。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東青農魏瑞廷獲十大傑出青年獎。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東青農魏瑞廷（左）獲十大傑出青年獎。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東青農魏瑞廷獲十大傑出青年獎。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

國際青年商會中華民國總會19日上午在立法院公布第59屆十大傑出青年當選名單，台東青農魏瑞廷名列其中；是以農立縣的台東在地子弟首度拿下全國十大傑出青年農漁環保類別項目。而家鄉親友們興奮不已，特別是身為農夫的父親更是開心落淚，直說為我們這些鄉下人爭光，奪獎也替近期台東農產外銷遭受打壓的低靡氣氛，注入一股正能量。

魏瑞廷返鄉協助家中務農，透過與新創奧丁丁集團執行長王俊凱的合作，將創新思維區塊鏈科技導入農業，不僅為台東地方農業找到新契機，同時也讓國際媒體關注台灣農業的發展。

此外，魏瑞廷愛台灣，為地方農業的努力是有目共睹的，在台梵外交出現危機時，他曾透過自己的農業軟實力，將家中自產稻米獻給梵蒂岡教宗，助拚台梵外交，讓大家知道台灣不輸給任何國家，同時就算自己是農夫也能替台灣外交貢獻一份心力，創造屬於「台灣的拿破崙之村故事」！

此外，魏瑞廷平常卸下青農身分，他還是一位山林守護者，經常與檢、警合作，衝鋒陷陣、無畏無懼，緝捕破壞生態環境的山老鼠。過去檢、警在他專業知識與技能的協助下，更是破獲台東地區無數森林法案件，林務局亦因此頒發「107年行政院農業委員會林業及自然保育有功人士」之殊榮，鼓勵其保衛森林及國土環境的辛勞。

魏瑞廷受訪時表示，傑出青年對於他來說，就是努力做好每一件事，讓大家相信，傑出是在平凡努力中，可以翻轉人生的精采故事！此刻的他，絕對能夠帶領更多人創造生命奇蹟。

魏瑞廷憶及，20年前的他是個不懂得珍惜、只想逃離家鄉的臭小子；20年後，成為做農業活、也可以很驕傲的年輕人。這次能與東奧奪牌柔道選手楊勇緯及台灣各地的頂尖青年一同成為2021年十大傑出青年是一種榮耀，未來將持續以自身的影響力，把這股青年返鄉打拼熱血，繼續感染在地青年，讓農村更具有活力與前景。最後他說，「青年們一起返鄉，為家鄉奮鬥吧！」。