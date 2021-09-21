中國大陸昨(20)日起暫停台灣產釋迦及蓮霧輸入，繼3月鳳梨後水果銷陸再受衝擊，農委會也將祭出10億農損基金主打內外銷。農民表示，釋迦遇熱就會苦澀，加工成冰淇淋也不能消耗這麼大的量，若全部回銷到國內市場，不只吃不完，年底價格勢必暴跌。

因應中國大陸暫停我釋迦與蓮霧輸入，農委會將以10億強打內外銷，內銷將著重產銷調節、推動釋迦收入保險、農遊券加碼、企業採購平台等、啟動加工等；外銷則提高外銷獎勵額度，強化中國大陸以外市場，如新加坡、馬來西亞、港澳等，目標外銷釋迦可達5千公噸，蓮霧1千公噸，明天也將同步在釋迦產區的台東、蓮霧產區的高屏展開座談共同商議。

大王釋迦農特產品行負責人王俊雄表示，面對大陸突然暫停輸入，如果農委會祭出的10億要產銷調節，也就是年產量萎縮一半，這樣走國內線的話是可以平衡，外銷東南亞的量雖然有在走，但遠不及對岸這麼多。

王俊雄指出，15年前鳳梨釋迦還沒有外銷的時候，當時就發生過產量過剩，產地價便宜到每台斤暴跌剩10幾塊，整個太麻里的鳳梨釋迦都砍掉了。後來外銷到新加坡有做起來後，大家才又開始種起來，而當大陸用更高的價格准入後種植面積大幅增加，「現在的量真的太多了！如果農民沒有減產，年底價格就會暴跌，很可能都要倒掉。」

此外，鳳梨釋迦一遇熱就會苦澀，餅乾、果乾都不行，通常只能加工做成冰淇淋或冰棒，但是冰淇淋要加水和其他東西，釋迦成分變很少，冰淇淋真的能消耗的量又有多少？就算一斤只有10到15元也賣不完吃不完。

逢甲大學國貿系教授楊明憲強調，既然大陸已經暫停輸入，這些多出來的量一定要阻絕境外，不能再回銷到國內，1.5萬公噸透過促銷也會影響到其他水果，現階段對中國大陸重啟輸入的期望不能太高，改變產品形式、分散市場還是重點工作。