農委會預估，加入CPTPP農產品5年後，外銷可以增加500億元，農委會主委陳吉仲今日表示，外銷絕對沒有問題。

近日，中國大陸宣布禁止輸入台灣的釋迦、蓮霧，陳吉仲回應，目前未得到中國大陸回應，希望政府9月30日前可以得到大陸防檢疫的資訊，很期待大陸回應，也希望採陸對泰國龍眼檢疫方式。

不過，近日台灣申請加入CPTPP對，外界關心對農產品的影響，陳吉仲表示，毛豆、鰻魚與鮪魚可以大量外銷到日本；相關6到20％的關稅可以減免。

陳吉仲表示，不諱言有部分產品受到衝擊，希望循日本、加拿大跟越南案例，受衝擊產業政府深具信心可以保護住，此外還有相關配套措施包含保險和冷鏈技術，可將負面影響轉為正面。

所謂日本、越南、加拿大的模式調降至零關稅的過程是6年到21年，關稅配合部分保留住也是一個模式，不同季節不同的關稅也是可以。

受影響的產品要看談判結果，影響產品若能夠保護住的話，就不會受到影響。

至於農委會預估，加入CPTPP 5年之後，農產品外銷金額增加500億元，陳吉仲也表示「外銷絕對沒有問題」