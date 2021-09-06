長榮機師突破性感染並傳給兒子，導致兒子就讀的高工開學2天就停課，指揮中心今再公布，新北板橋一所幼兒園爆發8名幼童染疫，幼兒園則在昨天傳出教師確診後已先停課。有網友擔心，才開學不到一周，就已經有幼兒園和高工中鏢，「不敢想像一個禮拜後大學開學怎麼辦」。

一名網友在Dcard表示，開學才六天，高中和幼兒園就因相繼有確診個案而停課，其中幼兒園的孩子沒辦法打疫苗，讓人特別擔心，原PO直言，「國家是不是該好好保護幼苗？」

貼文一出引起網友熱烈討論，「不明感染源，好不容易降下來，然後第二波疫情報到」、「今天有8位都是這間幼兒園的孩子，教育部覺得可以實體開學，不知道是在保護還是殘害幼苗」、「不敢想像一個禮拜後大學開學怎麼辦...我們學校還執意實體授課」。

許多網友對於政策感到不滿，「給高齡的先打是真的智障政策，老人一堆慢性病又不太敢打，最多風險的明明就是學生跟壯年上班族」、「政府施政無能防疫不力，讓人民每天生活在恐懼之中」。