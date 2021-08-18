杏一(4175)下午舉行法說會，總經理蔡德忠指出，台灣5月中旬起疫情突然變得嚴峻，醫院的門市和商場人流量大減，衝擊營運表現，現在疫情雖然開始趨緩，不過，至今天為止，醫院防守仍然嚴格，呼籲不急的人不要去醫院，公司在醫院內外的門市都受到影響，若疫情能持穩放鬆，自已還是樂觀看待業績很快就會回來。

台灣已進入高齡化社會，預估2025年將邁入超高齡社，平均每5人，就會有1位老年人，老年人口年齡結構快速高齡化，2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.3%，2070年增長將至27.4%。杏一指出，居家照護痛點，包括年輕人口銳減、老年人大增及壯年肩負3代壓力，公司將積極發展大健康平台擴大產業合作。

杏一上半年營運雖受到疫情的波及，但疫情也讓消費者轉往線上購物，杏一以電商平台表現出色。蔡德忠說，公司實體通路疫情間雖受影響，但公司也積極因應，除了進行線上邀約線下體驗外，也推出新的措施，如醫院禁止探病，很多客戶打電話預訂就會送去病房，此種消費模式也受到歡迎，未來也考慮發展定期配送的策略，另外，也推出儲值卡，消費者也能事後收到簡訊了解購買的資訊。

截至目前為止，杏一全台共有287家門市、大陸地區共有16家，台灣市場自開始拓展社區型門市後，門市數已攀升至60家，營收比重近2成，明年目標將拓展約30家新門市，包括社區型與醫院型門市，全台總店數將突破300家。