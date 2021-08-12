南京今天（8月12日）召開第23場新冠疫情防控發布會。新增1例確診係南京市公衛中心一名ICU護士。​目前懷疑是在護理患者的過程中，發生了職業暴露。

南京市衞健委副主任丁小平表示，8月11日，南京公衛醫療中心ICU病房一名護士在例行核酸檢測中結果陽性。醫院立即啟動封控措施，排查密切接觸者，對相關環境實施終端末端消毒，目前已排查到的密接和相關場所，核酸檢測結果均為陰性。

丁小平表示，江蘇省與南京市疾控部門正在深入開展疫調工作，將根據疫調結果採取進一步措施。經初步調查，該護士從7月29日起開始駐守醫院嚴格遵守了「兩點一線」的駐地管理規定。目前懷疑是在護理患者的過程中，發生了職業暴露。

丁小平指出，職業暴露具體是指醫務人員在從事診療、護理活動過程中接觸到了傳染病的病原。從目前看，這位護士可能在冒著職業暴露的風險、搶救危重病人的過程中發生了感染，在此，再次強調醫護人員在救治患者的同時也要保護好自己。也呼籲市民朋友理解支持醫護工作，做好個人防護，配合防控措施，發現疑似症狀及早到發熱門診報到，只有大家共同努力，才能戰勝疫情。