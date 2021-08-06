桃園中壢5日中午1名6旬廖姓老婦前往郵局準備匯款92萬9千元的鉅款給不明帳戶，警方詢問匯款原因時，婦人稱匯款給乾女兒購屋使用，詢問聯絡方式卻又稱無聯絡電話形跡可疑，所幸在警方一步步確認與說明下，婦人才驚覺自己險些受騙。

1名6旬廖姓老婦5日中午前往郵局填寫匯款單欲匯款92萬9千元，但局員詢問廖婦匯款用途時，廖婦卻又直盯手機，擔心廖婦遭詐騙之下，局員隨即通報警方到場協助，廖婦起初向警方表示欲匯款給乾女兒帳戶做為購屋金，但警方向婦人表示欲查看對話紀錄並連繫對方時，廖婦卻又改口稱紀錄已刪且無聯絡電話，形跡可疑。

經警方進一步詢問，廖婦才坦承匯款對象是網路上結交的好友，因對方聲稱需要資金才能將國外資產一併領出帶回返台，甚至提供存有資產的保險箱照片取信廖婦，在警方一步步解釋詐騙集團詐騙手法後，廖婦才驚覺自己差點受騙，成功攔阻詐騙，婦人更在現場一再感謝局員和警方的熱心協助。

中壢警分局呼籲，詐騙集團利用言語柔情攻勢博取感情信任後，再以急需大筆資金周轉或投資等方式要求受害人資助，提醒民眾如接獲陌生來電或社群軟體陌生訊息，一定要謹記反詐騙三要訣「保持冷靜」、「小心查證」、「打165反詐騙諮詢」，並提高防詐警覺，反覆查詢確認，強調多一分警惕、少一分損失。