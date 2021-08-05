台南市警六分局長陳錦文代表市長黃偉哲、市警局長方仰寧頒獎表揚協助阻詐有功的中國信託銀行人員。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

台南市警六分局長陳錦文代表市長黃偉哲、市警局長方仰寧頒獎表揚協助阻詐有功的元大銀行人員。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

警方與金融機構聯手阻詐！台南市警六分局與轄區的金融機構、超商，多次合作阻止詐騙集團犯行，光是今年6月即成功阻詐7件，保住被害市民將近百萬元的血汗錢。警六分局長陳錦文分別前往元大銀行、中國信託銀行、郵局等金融機構，代表市府及市警局頒贈獎座給這些第一線的阻詐高手，也代轉達市長黃偉哲、市警局長方仰寧的感謝之意。

警方分析，今年6月警六分局共成功攔阻7件詐騙案，金額合計98萬元。7案中，金額最高的是46萬5000元，詐騙集團係利用假檢警身分，向高齡婦女恫嚇，因被害人帳戶涉及洗錢需清空戶頭，要對方將錢交出來以自證清白；還有利用跨國戀情及交友手法，分別詐騙20萬元、4萬元；另有佯裝熟人的「猜猜我是誰」，企圖詐騙26萬元，還好都讓用心的行員、店員及時識破，迅速通報警方阻詐，成功保住了民眾血汗錢。

陳錦文強調，金融機構行員、超商店員平日的工作都相當忙碌，但仍費心辨識疑似遭詐案例，協助通報警方阻詐；有時甚至還被不諒解的被害民眾埋怨愛管閒事，這些辛苦警方都感同身受，也期盼民眾能理解行員的用心。陳錦文還與銀行人員分享阻詐小秘方，提供如何辨識可能是接到詐騙電話的潛在被害人，希望對保護民眾的財產有所幫助。

陳錦文也呼籲民眾，接到疑似詐騙的電話或網路訊息時，只要提到有關金錢的借貸、保管、匯款，一定記得多方查證，或向鄰近派出所報案，以免讓自己辛苦存下的積蓄，進了詐騙集團的口袋。

警方說，台南市警局每個月均利用治安會報，公開表揚協助阻詐有功的店員、行員，並由市長黃偉哲親自頒獎。但防疫期間，因須遵守室內集會不能超過50人的規定，暫時未能邀請這些第一線的阻詐尖兵到治安會報受獎，改由各轄區分局長將市長、局長的感謝之意，親自帶到各行員、店員的工作處所，公開頒獎表揚。