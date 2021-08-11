鄭怡靜父親鄭博文（右二）代女兒發聲，捐贈紅包給華山基金會，關懷長輩。（曹婷婷攝）

東京奧運拿下桌球混雙銅牌的桌球一姐鄭怡靜，奪銅後曾於臉書分享「一條繩子」故事，描述兒時由阿公騎機車載她練球，卻因訓練太累，常在車上睡著，阿公擔心她摔車，用一條繩子繫住她，感動萬人；怡靜阿公早已離世，她將「孝心」轉移到弱勢長輩，由父親鄭博文代她幫華山基金會發聲，希望各界關懷長者。

鄭博文說，怡靜小五到高中10幾年間都是阿公騎機車載送她去球館打桌球，祖孫感情甚篤，「她跟阿公的感情，比跟我還要好！」他也欣慰透露，怡靜奪下銅牌後，第一時間跟他說，「等到回台南，要拿銅牌祭拜阿公！」

目前鄭怡靜人仍在防疫旅館，但得知老家歸仁的華山基金會因疫情影響，捐款較去年減少近百萬，物資也很缺乏，透過鄭博文包紅包表達心意。他說，怡靜很愛阿公，可以說她是由阿公阿嬤照顧陪伴長大，「怡靜只要一回台南，都是先去找阿嬤，然後才回家。」

鄭博文說，怡靜阿公一路陪她征戰無數賽事，也是她的忠實觀眾，「以前阿公看到賽事緊張處，就不敢看！」可惜，阿公幾年前已離世，無緣看到怡靜今年奧運場上的優秀表現。他說，怡靜奧運奪牌後，除了跟家人分享喜悅，也掛念著要拿銅牌祭拜阿公。

鄭怡靜也將對阿公阿嬤的愛，轉化為對長輩的關懷，並以行動支持華山基金會的公益行動，這次特別請鄭父捐現金回饋鄉里，同時也與當地市議員鄭佳欣一起為獨居老人發聲，希望各界多發揮一點力量，關懷弱勢長輩。

鄭佳欣也準備護目鏡與口罩等物品送至歸仁愛心天使站，發放給獨居長輩們，協助老人家防疫，也希望喚起更多民眾，投入資源，並以具體行動，關懷弱勢，共創溫馨、美好的社會。華山基金會歸仁愛心天使站則希望藉由東奧熱，提升社福團體能見度，喚起更多民眾行善熱度。