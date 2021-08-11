三峽民宅凌晨惡火 一家七口3死4命危(記者蔡雯如翻攝)

三峽民宅凌晨惡火 一家七口3死4命危(記者蔡雯如翻攝)

三峽民宅凌晨惡火 六人不治一人昏迷(記者蔡雯如翻攝)

三峽民宅凌晨惡火 一家七口3死4命危(記者蔡雯如翻攝)

三峽民宅凌晨惡火 一家七口3死4命危，土城中隊長張博凱說明。

新北市三峽區民生街民宅凌晨惡火，導致屋主一家七口3死4重傷；新北市長侯友宜獲報後，第一時間抵達火災現場了解火警發生原因，並趕往雙和醫院慰問家屬。（消防局提供）

新北市三峽區民生街民宅凌晨惡火，導致屋主一家七口3死4重傷；新北市長侯友宜獲報後，第一時間抵達火災現場了解火警發生原因，並趕往雙和醫院慰問家屬。（消防局提供）

新北市三峽區民生街民宅凌晨惡火，導致屋主一家七口3死4重傷；新北市長侯友宜獲報後，第一時間抵達火災現場了解火警發生原因，並趕往雙和醫院慰問家屬。（消防局提供）

新北市三峽區民生街19巷7弄一處六層樓民宅的一樓，今天凌晨1點45分傳出火警，一家七口遭困，警消人員獲報後出動159名消防人力前往搶救，火勢在20分鐘內控制，燃燒面積20坪，現場救出7人，其中3人明顯死亡，4人重傷送醫搶救。

警消人員指出，罹難的3人為42歲詹姓男子、10歲女兒、1歲兒子，另外34歲外勞、40歲周姓妻子、7歲兒子、42歲周姓男子(妻子哥哥)救出後重傷，仍在加護病房搶救。

周邊鄰居指出，爆炸發生時，民宅不斷傳出爆炸聲，也看見有火光，警消到場後先將外籍看護救出，但陸續救出的人都昏迷、沒有意識。

新北市消防局土城中隊長張博凱表示，消防隊員在到達現場後，發現客廳位置有火焰竄出，在1樓房間內分別救出4男3女送往三峽恩主公、土城長庚、亞東與雙和醫院，總計出動15個分隊、159名消防員、29輛消防車與11輛救護車，詳細起火原因還要調查。

新北市長侯友宜第一時間獲報後，抵達火災現場了解火警發生原因，由於40歲周姓妻子仍在雙和醫院搶救，他也前往醫院慰問家屬。

家屬透露，詹姓男子以外銷排氣管生意維生，周姓妻子平時會待在家中照顧小孩，而周的哥哥因行動不便長期臥床，也與一家同住，甚至請來外籍看護照顧，由於近期家中長者近期過世，家屬也有在客廳擺放靈堂。

現場警消也透露，剛進入火場濃煙一片，確實有在客廳看到靈堂，但救援時僅能憑觸覺救災，起火點疑似在廚房和客廳間，不過詳細原因仍須調查。