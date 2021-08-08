大陸男星吳亦凡連環爆出性醜聞，涉嫌誘姦未成年少女遭刑事拘留，至今音訊全無，外界也十分關心他的情況，北京市朝陽看守所外還聚集了一群粉絲，相關爆料更是不斷流出，還有人爆出獄警搶著要檢查他傳說中的「牙籤」，吳亦凡還為了脫身自稱有憂鬱症，要求獄警帶他就醫。

不少人都十分好奇吳亦凡的看守所生活，微博更瘋傳吳亦凡被安排住在單人房，第一天做全身檢查就被「捅菊花」，讓他崩潰發抖求饒，如今又有網友爆出，吳亦凡在脫衣檢查時，不少獄警就搶著想親眼看到他是否和傳聞中一樣是「牙籤尺寸」。

不僅如此，還有人爆料，吳亦凡已經過慣奢華生活，進到拘留所後完全無法忍受，一直想辦法出獄，不斷要求獄警帶他去看醫生，稱自己有憂鬱症，會出現幻聽、幻覺的症狀，需要尋求保外就醫，更強調這是吳亦凡和律師想出的對策，然而這些消息目前都還沒獲得官方證實。

事實上，吳亦凡遭拘留後，還遭有心人士爆出假消息，微博上出現一張「吳亦凡服刑照」，能看到照片中一名身穿藍色囚服的男子正在接受警方盤問，眼睛的部分被打上馬賽克，但立體的五官的確和吳亦凡神似，對此，江蘇警方也立刻闢謠，「網傳『吳亦凡最新照片』實為P圖，請大家不要誤傳」。