歌手吳克群出道至今唱紅無數經典情歌，近年將演藝事業重心轉往大陸發展的他，受邀擔任陸綜第2季《說唱聽我的》固定班底，人氣逐漸攀升的他，因為PO出一句「YYDS永遠都輸」，慘遭大陸網友砲轟，微博也遭留言灌爆。

吳克群在微博發文寫下：「我終於了解了什麼是yyds......就是～永遠都輸」，他表示很多後輩告訴他希望人生有一首代表作，坦言希望能够和這些有才的rapper合作出一首人生中不後悔的作品，他強調勾引情緒的熱血沸騰，本就是舞台和音樂能給人的魅力，但發自內心的聲音才能打動人，因此需要给聽眾們時間，只要持續努力就能被感受到。

吳克群一句「YYDS永遠都輸」，慘遭大陸網友砲轟。（圖／吳克群微博）

沒想到和他們坐在選手席後，在台上聽到票數结果不如人意時，吳克群看見他們失望受挫的表情，以及對未來擔憂焦急的眼神後，才發現自己錯了，因為大家只有一首歌的機會走下去，畢竟在競技賽當中，選手們倘若沒有勝出，又如何讓自己的聲音被聽見，但也勉勵寫下「yyds還有一個意思是永遠的神！你們每一次表演都是最值得我們細細品味，是值得留下來的好作品，輸赢不太重要，作品留下來最重要」。

由於這次東京奧運中，官媒都以「yyds」稱讚大陸選手，雖然吳克群一句「YYDS永遠都輸」只是抒發心聲，但因為時機敏感，引起大批網友留言砲轟：「奧運期間都在刷國家隊yyds，你給我整這個(寫下這句話)」、「奧運會剛结束來這個熱搜真的不合時宜，敗好感」、「我懷疑你别有用心！你去其他地方發這個我絕對没有意見」。