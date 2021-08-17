親友或伴郎會在婚禮上發表賀詞，給予新人祝福，但若不小心講錯話，都可能搞砸婚禮。美國一名伴郎花了很多時間構思新婚賀詞，還加入「伴娘梗」試圖炒熱現場氣氛，沒想到適得其反，將現場氣氛降到冰點，甚至惹哭一名伴娘，新娘氣得把他趕走。

根據《Ladbible》報導，一名男子的朋友近日結婚，他也受邀當伴郎，期間還要在眾人面前發表賀詞，為了讓講稿更有趣、溫馨，他花了很多時間構思，甚至還開伴娘的玩笑，他在婚禮現場說「伴娘們，雖然我在這裡的時間並不長，也都不認識你們，但我只是想說，你們6位當中有5個人看起來很漂亮，你們自己看看」。

伴郎起初以為會造成「笑」果，沒想到適得其反，伴郎回憶的說，「現場氣氛降到冰點，我當時快要崩潰了」，沒多久其中一名伴娘還哭了出來，伴郎嚇得趕緊上前道歉，才發現對方相較於其他伴娘，顏值較為遜色，因此她也誤以為剛才的玩笑是在指她。

伴郎則崩潰的說，「我其實沒有在說任何人，我只是在胡說八道」，隨後新娘便走了過來，並向伴郎表示「我認為你最好離開」，而新郎當下也很無奈，在新娘的背後點頭示意，該名伴郎也對他自己的行為感到非常抱歉，隨後在社群平台上鄭重道歉，但卻只收到新娘阿嬤充滿抱怨的回覆。

伴郎也將此事分享至Reddit，並詢問自己該如何是好，不少網友表示「玩笑真的不要亂開，尤其在婚禮這麼重要的場合」、「若想開玩笑，基本上開自己的朋友就好，我給我哥祝福時，甚至連新娘都不敢提，更何況是伴娘」，還有一名自稱是婚禮攝影師的網友提到，「我拍過400多場婚禮，這是我目睹最尷尬的伴郎演講之一，絕對榮登我所參加過的婚禮前3名，可說是很了不起的『成就』」。